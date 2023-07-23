(For Sale)
|تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً و بمتناول الجميع تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و بعمل ل 6 ساعات عشان ست البيت ترتاح يتوفر لدينا كادر لتنظيف الشقق بعد الدهان بنظام اليومي و الاسبوعي و الشهري ايضآ تواصلوا معنا من خلال الرقم التالي : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|24/7/2023
|Ad Number:
|2239446
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar