تأمين عاملات ومدبرات لاعمال التنظيف والترتيب اليومي عشان ست البيت ترتاح عملنا تخفيضات مميزة جداً و بمتناول الجميع تنظيف شقتك ما بحتاج إلا 25 دينار و بعمل ل 6 ساعات عشان ست البيت ترتاح يتوفر لدينا كادر لتنظيف الشقق بعد الدهان بنظام اليومي و الاسبوعي و الشهري ايضآ تواصلوا معنا من خلال الرقم التالي : 0785407409