تألبف - رسوم - جرافيك - رسوم متحركة

نحن ستوديو اوركا للمالتيميديا وتجهيز انتاج الكتاب لصالح المؤسسات الصحفية والتعليمية ( متخصصون ) لدينا روايات وقصص للاطفال ومناهج جديدة وكتب رياضة ذهنية وتلوين سلسلات جاهزة لم تنشر بعد للبيع بحقوق النشر . ولدينا مشروعات جديدة - نستطيع امدادكم بالرسوم معبرة عن تخيلكم لها وجاهزة على الطباعة غلاف و صفحات . - نستطيع امدادكم بالمادة والتأليف الدرامى فى الموضوعات التى تحددونها على افضل ما يكون - نستطيع امدادكم بكل عناصر الرسوم المتحركة وحتى الفيلم كاملا على اعلى مستوى