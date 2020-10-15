تألبف - رسوم - جرافيك - رسوم متحركة

(للبيع)
|نحن ستوديو اوركا للمالتيميديا وتجهيز انتاج الكتاب لصالح المؤسسات الصحفية والتعليمية ( متخصصون ) لدينا روايات وقصص للاطفال ومناهج جديدة وكتب رياضة ذهنية وتلوين سلسلات جاهزة لم تنشر بعد للبيع بحقوق النشر . ولدينا مشروعات جديدة - نستطيع امدادكم بالرسوم معبرة عن تخيلكم لها وجاهزة على الطباعة غلاف و صفحات . - نستطيع امدادكم بالمادة والتأليف الدرامى فى الموضوعات التى تحددونها على افضل ما يكون - نستطيع امدادكم بكل عناصر الرسوم المتحركة وحتى الفيلم كاملا على اعلى مستوى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايهاب
|التليفون:
|01026322448
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077200
11 جنيه