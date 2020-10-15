تألبف - رسوم - جرافيك - رسوم متحركة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
نحن ستوديو اوركا للمالتيميديا وتجهيز انتاج الكتاب لصالح المؤسسات الصحفية والتعليمية ( متخصصون ) لدينا روايات وقصص للاطفال ومناهج جديدة وكتب رياضة ذهنية وتلوين سلسلات جاهزة لم تنشر بعد للبيع بحقوق النشر . ولدينا مشروعات جديدة - نستطيع امدادكم بالرسوم معبرة عن تخيلكم لها وجاهزة على الطباعة غلاف و صفحات . - نستطيع امدادكم بالمادة والتأليف الدرامى فى الموضوعات التى تحددونها على افضل ما يكون - نستطيع امدادكم بكل عناصر الرسوم المتحركة وحتى الفيلم كاملا على اعلى مستوى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايهاب
التليفون: 01026322448

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العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2020
رقم الإعلان: 2077200
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صورة الاعلان: مدير اعلامي - في القاهرة مصر

مدير اعلامي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مدير اعلامي خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى ادارة القنوات الفضائية يفضل من لدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11 جنيه

15/10/2020
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