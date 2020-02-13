(فرص)
|تأشيرة روسيا تأشيرة روسيا ايا كان وظيفتك او مؤهلك فى جواز السفر دلوقتى هتقدر تطلع تأشيرة روسيا معانا خلال 28 يوم المطلوب فقط جواز السفر و2 صورة شخصية فى نوعين من التأشيرة ( 3 شهور – سنة ) اتصل على ارقامنا لمعرفة تفاصيل اكتر للحجز والاستعلام :22602482- 22602486 الخط الساخن : 01204701111 ————————————— تشرفوا بزيارة مقرنا :- 17 ش الطيران , رابعة العدوية , بمدينة نصر , القاهرة مواعيد العمل :- من الساعة 9 صباحا و حتى 5 عصرا يوميا عدا الجمعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Maxim Tours
|التليفون:
|01155723032
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|العنوان:
|17 ش الطيران مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052615
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