تأشيرة_جيبوتى

تأشيرة جيبوتي الاوراق المطلوبة :- – كشف حساب بنك عن اخر 6 شهور. – سجل تجارى وبطاقة ضريبية. – فى حالة اذا كان المتقدم موظف (يقوم بتقديم جواب من جهة العمل مكتوب فيه الوظيفة والمرتب وتاريخ التعيين على ان تكون اسم الشركة العامل بها مكتوب فالجواز). – 2 صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء. -دعوة من البلد (يحدد بها اسم الداعي وعنوانه ورقم تليفونه ومدة الاقامة التي يدعو اليها) تقوم الشركة بعمل الاتى : – حجز فندق. – حجز طيران. – تعبئة استمارة التقديم ( الابليكيشن ).