تأشيرة_جيبوتى

(فرص)
|تأشيرة جيبوتي الاوراق المطلوبة :- – كشف حساب بنك عن اخر 6 شهور. – سجل تجارى وبطاقة ضريبية. – فى حالة اذا كان المتقدم موظف (يقوم بتقديم جواب من جهة العمل مكتوب فيه الوظيفة والمرتب وتاريخ التعيين على ان تكون اسم الشركة العامل بها مكتوب فالجواز). – 2 صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء. -دعوة من البلد (يحدد بها اسم الداعي وعنوانه ورقم تليفونه ومدة الاقامة التي يدعو اليها) تقوم الشركة بعمل الاتى : – حجز فندق. – حجز طيران. – تعبئة استمارة التقديم ( الابليكيشن ).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Maxim Tours
|التليفون:
|01155723032
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|العنوان:
|17 ش الطيران مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052070
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