(فرص)
|تأشيرة انجلترا الاوراق المطلوبة لاستخراج التأشيرة – جواز سفر سارى لمدة 6 شهور – كشف حساب بنك عن اخر 6 شهور – جواب من جهة العمل بالوظيفة والمرتب وتاريخ التعيين – سجل تجارى وبطاقة ضريبية لاصحاب الاعمال – 2 صورة شخصية حديثة خلفية بيضاء – جميع الاوراق مترجمة الى اللغة الانجليزية تقوم الشركة بعمل الاتى : – حجز فندق – حجز طيران – تعبئة استمارة التقديم ( الابليكيشن ) – حجز موعد السفارة – المساعدة فى ترجمة الاوراق ☎ للحجز والاستعلام :22602482- 22602486 📞 الخط الساخن : 01204701111 —————————————
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Maxim Tours
|التليفون:
|01155723032
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|17 ش الطيران مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051661
1,750 جنيه
2,475 جنيه
اتصل
2,100 جنيه
1,850 جنيه
1,050 جنيه
2,300 جنيه
750 جنيه
اتصل