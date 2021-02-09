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تفاصيل الإعلان
تأشيرات حره للسعوديه جميع المهن (مهن المعمار والمؤهلات العليا والمتوسطه ) مهن فرديه (سائق خاص -عامل منزلي ) بأرخص الاسعار والدفع بعد استلام التأشيره للتواصل اتصال او واتساب 01156032965
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: salmamohamed
التليفون: 01156032965

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العنوان: المهندسين- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083426
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21/1/2021
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12/1/2021
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مطلوب عمال تربية دواجن للعمل بكبرى مزارع الدواجن بالسعودية – بالقرب من الرياض الشروط -خبرة في تسمين.
العنوان:

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اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جده – الدمام – الرياض ) : برجاء قراءة الشروط والالتزام بها جيدا : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2020
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مطلوب فنيين صيانة كهربائية للعمل بكبرى شركات الدهانات ببغداد العراق

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
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مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية للعمل بكبرى شركات الدهانات ببغداد العراق

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب فنين صيانة ميكانيكية بكبرى شركات صناعات الدهانات بكل أنواعها ( ديكور – أخشاب – بناء – دها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات الزراعيه بالسعوديه ( الدمام ) : عامل زراعى خبرة بزراعه الاشجار والخضار والفاكهه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
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