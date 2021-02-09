(فرصة عمل)
|تأشيرات حره للسعوديه جميع المهن (مهن المعمار والمؤهلات العليا والمتوسطه ) مهن فرديه (سائق خاص -عامل منزلي ) بأرخص الاسعار والدفع بعد استلام التأشيره للتواصل اتصال او واتساب 01156032965
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|salmamohamed
|التليفون:
|01156032965
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|العنوان:
|المهندسين- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083426
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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