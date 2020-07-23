تأسيس شركات وتدقيق حسابات وتخليص تأشيرات زيارة واقامات وادارة العقارات

(للبيع)
|تأسيس شركات لجميع الجنسيات اصدار السجلات بكافة أنواعها كما نوفر لعملائنا مكاتب تدقيق حسابات معتمدة وبأسعار منافسة ترضي جميع الفئات، اصدار تأشيرات وتمديدها لجميع المستثمرين والزوار تجديد الاقامات أو الغاءها، اصدار وتجديد البطاقة الذكية، ادارة العقارات بيع وشراء الاتصال - اتصل تصل / موبايل + واتساب: +97337756666 Establishing companies for all nationalities Issuing records of all kinds We also provide our clients with certified auditing offices at competitive prices that satisfy all categories Is
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تايجر للعقارات وتخليص المعاملات
|التليفون:
|+97337756666
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|العنوان:
|المنامة- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063724
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