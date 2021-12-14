تأحيراتوبيس 33يوتنج لرحلات اليوم الواحد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تأحيراتوبيس 33يوتنج لرحلات اليوم الواحد - في الرياض السعودية

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تأجير اتوبيس 33فرد رحلات سياحية01101055099 بالتالى ايجار اتوبيس 33راكب لجميع الرحلات السياحيه داخل وخارج القاهره01101055099 تأجير اتوبيس ميستوبيشى 33 بأحدث موديل وأعلى فئه لذلك بالتالى باصات ميستوبيشى اعلى مستوى من الكفاءة واعلى الامكانيات للسفريات الطويله لذلك تأجير باصات ميستوبيشى باصات سياحية بأسعار ولا فى الخيال بالتالى استئجار اتوبيسات سياحيه لجميع خدمات اليموزين واستقبال المطارات للاعداد الكبيره لذلك ايجار باصات 33 بالقاهره ؛تأجير اتوبيسات سياحية لحفلات الكريسماس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amira Ahmed
التليفون: 01101737711

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العنوان: Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2021
رقم الإعلان: 2116550
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