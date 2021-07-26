تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك بكل سهوله ويسر السياره مكيفه و معقمه لسلامه العائله لرحله لاتنسي لذهاب الى (أكوا بارك - ملاهي دريم بارك - ملاهي ماجيك لاند - مدينة ملاهي جيرو لاند - كريزي ووتر- دولفين بارك ) وغيرها من الاماكن الممتعه للاستعلام 01121759535