تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك

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تفاصيل الإعلان
تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك بكل سهوله ويسر السياره مكيفه و معقمه لسلامه العائله لرحله لاتنسي لذهاب الى (أكوا بارك - ملاهي دريم بارك - ملاهي ماجيك لاند - مدينة ملاهي جيرو لاند - كريزي ووتر- دولفين بارك ) وغيرها من الاماكن الممتعه للاستعلام 01121759535
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01121759535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2021
رقم الإعلان: 2100646
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