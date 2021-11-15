تأجير هاي اس للرحلات

(للإيجار)
|تأجير ميكروباص تويوتا هايس اس للرحلات اليوميه داخل القاهره ايجار تويوتا هايس للرحلات اليوميه وتوصيلات لمطار برج العرب ومطار القاهره تأجير هايس لرحلات الشتويه لوادى الريان - وقريه تونس والفيوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وكاله ايجار سيارات
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111384
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