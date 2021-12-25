تأجير ميكروباص سقف عالى

(للإيجار)
|ايجار تويوتا هاى اس لرحلات شركة تورست باص للنقل الجماعي 01101055099 لذلك تأجير ميكروباصات للنقل السياحي كما شركة لموزين باص توفر عروض لتأجير الميكروباصات الحديثة (rent toyota hiace)لذلك هاي س 2021 التي تستوعب من 10 الي 14 راكب كما تتميز بالامان و الراحة و السهولة في الوصول الي اي وجهة تريدها بداية من محافظة القاهرة الي مختلف محافظات مصر . تستطيع الذهاب الي اي مكان تريده و بسعر مميز هذا الاسبوع تقدمه لك شركة لاموزين باص سياحة…ميكروباص هايس للسياحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116721
700 جنيه
550 جنيه
800 جنيه
850 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
1,600 جنيه
2,000 جنيه
1,500 جنيه
1,500 جنيه
800 جنيه
4,500 جنيه
1,200 جنيه
550 جنيه
650 جنيه