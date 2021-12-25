تأجير ميكروباص سقف عالى

ايجار تويوتا هاى اس لرحلات شركة تورست باص للنقل الجماعي 01101055099 لذلك تأجير ميكروباصات للنقل السياحي كما شركة لموزين باص توفر عروض لتأجير الميكروباصات الحديثة (rent toyota hiace)لذلك هاي س 2021 التي تستوعب من 10 الي 14 راكب كما تتميز بالامان و الراحة و السهولة في الوصول الي اي وجهة تريدها بداية من محافظة القاهرة الي مختلف محافظات مصر . تستطيع الذهاب الي اي مكان تريده و بسعر مميز هذا الاسبوع تقدمه لك شركة لاموزين باص سياحة…ميكروباص هايس للسياحة