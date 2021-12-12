تأجير ميكروباصات تويوتا هاى اس

(للإيجار)
|ايجار ميكروباص تويوتا هاى اس للرحلات العائليه تاجير ميكروباص سقف عالى للمناسبات الاسرية احدث الميكروباصات بموديلات السنه للايجار االيومى لتوصيلات واستقبال المطارات ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد بأقل سعر فى مصر مع ليموزين مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114845
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