تأجير كيا كرنفال: رحلات عائلية لا تُنسى_تأجيرسيارات المطار

(For Rent)
|شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي للمطارات والزفاف وخدمات رجال الاعمال | 01100091997 عندما يتعلق الأمر بخدمات تأجير السيارات والليموزين في مصر، تتمتع شركة ليموزين مصر بسمعة قوية في توفير خدمات التنقل الراقية للمسافرين ول تأجير سيارات بدون سائق ,مقارنة أسعار إيجار السيارات ,تأجير سيارات للعطلات ,سيارات تأجير السياحة ,خدمة تأجير سيارات فاخرة ,موقع إيجار السيارات ,أفضل شركات تأجير السيارات ,خصومات إيجار سيارات للحجز والاستعلام | 01100091997
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سهيلة
|Telephone:
|01014555692
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|12شارع الحجاز مصر الجديدة- Al Marj
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246626
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