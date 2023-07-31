تأجير كيا كرنفال العائلية في مصر

ايجار احدث الاشكال والموديلات من سيارات والفانات العائلية باقل تكلفة ممكنة في مصر01101727711ر, ولذلك نوفر للعميل مختلف اشكال السيارات العائلية للايجار01101727711, وبالتالي حتي يتمتع بافضل خدمة توصيل علي الاطلاق من شركة رينت باص, أفضل سيارات الفانات العائلية باسعار رمزية متوفرة للايجا للحجز و الاستفسار : 01119940301_ 01101727711 /