تأجير كوستر الشكل الجديد

ايجار كوستر 21 راكب تستطيع تأجيرها في جميع الرحلات لزيارة المزارات السياحية والمعالم الاثرية داخل القاهرة وخارجها مع العائلة او الأصحاب وايضا تستطيع تأجيرها للرحلات السياحية في كافة المحافظات وكذلك تتاح للايجار في التوصيل للمناسبات والافراح في أجواء مريحة وامنة تعمل شركة ليموزين تورست على توفير سائقين لباصات تويوتا كوستر ملمين بجميع الطرقات ويمكنهم الوصول للعميل أينما كان حرصا على راحته وسلامته بسعر ايجار كوستر مميز جدا وقد تشتمل على عروض وايضا خصومات على رحلات الذهاب والعودة