تأجير كوستر الشكل الجديد

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تأجير كوستر الشكل الجديد - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

لايجار اتوبيس كوستر 2020 بالشكل الجديد والمميز لك ولعائلتك بامان و راحة تامة😍😍😍😍 لتوصيل جميع الاماكن والمحافظات والاماكن السياحية مثل (شرم الشيخ _ الساحل _ مرسي مطروح _مرسي علم _ سهل حشيش ) وجميع الاماكن المميزة و الرحلات مثل ( دريم بارك _ اكوا بارك _ حديقة الدولية ) لاتصال والاستفسار /01014555680
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
التليفون: 01014555680

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102984
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تقدر تأجر عربيتك دلوقتي مع شركة كبرى وبكافة الضمانات - في القاهرة مصر

تقدر تأجر عربيتك دلوقتي مع شركة كبرى وبكافة الضمانات

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركات كبرى للمقاولات والتعاقد سنة أو أكثر والسيارات المطلوبة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: ايجار اتش وان 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار اتش وان 7 راكب لرحلات اليوم الواحد لاستمتاع بتوصيلات لك ولاسرتك وعائلتك لرحلات ( السخنه _ الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: للايجار مكروباص هايس - في القاهرة مصر

للايجار مكروباص هايس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار مكروباص هايس مكيفة وعلي مستوي عالي من الامان والتعقيم الكامل للرحلات المصيفية والعائلية الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: لو عربيتك اتوماتيك لية متسغلش الفرصة - في القاهرة مصر

لو عربيتك اتوماتيك لية متسغلش الفرصة

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

تفتح شركاتنا باب التعاقد يعني دلوقتي تقدر تشغل عربيتك بمرتب ثابت شهري ودخل كويس لأسرتك كمان الشركة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

17/8/2021
صورة الاعلان: ايجار H1 لتوصيلات - في القاهرة مصر

ايجار H1 لتوصيلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير هيونداى اتش وان للمشاوير اليوميه السريعه نوفرلك سياره اتش وان 7 افراد لتوصيلك لاي جهه مهما كان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/8/2021
صورة الاعلان: لانوس مانيوال للايجار - في القاهرة مصر

لانوس مانيوال للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لانوس مانيوال بحالة ممتازة للايجار باسعار تبدىء من 170 الى 250 لليوم الواحد حسب مدة الايجار و مرفق ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة ديكورات بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة ديكورات بمدينة نصر

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك ومطلوب موديلات 2020 و2021 لشركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

15/8/2021
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 33 - في القاهرة مصر

ايجار باص مرسيدس 33

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

يجار باص مرسيدس 33 \ 01014555680 ايجار باص مرسيدس 33 | لشركة تورست السياحية تأجير مرسيدس 33 الشكل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2021
صورة الاعلان: أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4 - في القاهرة مصر

أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أيجار ميتسوبيشى باجيرو مع سائق وبدون سائق أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4 تتميز شركة تورست ليموزين بتـأج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحى تويوتا - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحى تويوتا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عربيات هاي اس للايجار داخل القاهرة مع احسن السائقين في مجال السياحة والسفر . لذلك نوفر ايجار تويوتا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2021
صورة الاعلان: تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك - في القاهرة مصر

تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك بكل سهوله ويسر السياره مكيفه و معقمه لسلامه العا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: استأجر اتوبيس المرسيدس او الشيفروليه ال 33 فرد - في القاهرة مصر

استأجر اتوبيس المرسيدس او الشيفروليه ال 33 فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار اتوبيس مرسيدس – شيفروليه 33 راكب لتوصيل لجميع المناسبات تقدم شركه تورست باص امكانيه نقل العم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: ايجار مينى باص ميتسوبيشي ال 28 فرد لسفريه مريحه وامنه - في القاهرة مصر

ايجار مينى باص ميتسوبيشي ال 28 فرد لسفريه مريحه وامنه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للتأجير مينى باص ميتسوبيشى 28 فرد الباص معقم ومجهز لذهاب الاجمل الشؤاطئ مثل الغردقه راس سدر مرسي مطر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر 20 فرد – 24 فرد - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر 20 فرد – 24 فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر 20 فرد – 24 فرد لشرم الشيخ لرؤيه اجمل الشؤاطئ ف شرم مثل شاطئ الفنار بشرم الشيخ ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب - في القاهرة مصر

للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب الباصات مكيفة ومعقمه ومزود بشبكه للحقائب بتكلفة مميزة لنقل العملاء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/7/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager