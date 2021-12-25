تأجير كوستر…اسعار ايجار باصات سياحية فى القاهرة

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara ghanem
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|عباس العثاد اعلى بيتزا ماستر- القاهرة ، مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116715
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