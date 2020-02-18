تأجير عربيات مرسيدس وفان عائلي اتش وان في مصر

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine
|التليفون:
|01207056289
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054728
250 جنيه
250 جنيه
250 جنيه
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