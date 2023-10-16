تأجير سيارة مرسيدس E200 وسبب شعبيتها الكبيرة.

(For Rent)
|باختصار،بالتالي تأجير سيارة مرسيدس E200 هو خيار رائع لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة فاخرة وأداء متفوق.بالتالي توفر السيارة تصميمًا راقيًا، وتقنيات متقدمة01099792099،بالتالي ومستوى عالٍ من الأمان والسلامة، إلى جانب راحة ومساحة واقتصادية في استهلاك الوقود. ستضمن لك تجربة قيادة مرسيدس E200 تجربة فاخرة ومريحة لا تُنسى. للاستفسار:01099792099 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|تورست كار
|Telephone:
|01099792099
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|Location:
|3 شارع سيبواى المصرى, رابعه العدويه مدينه نصر, Cairo, Egypt- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246287
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