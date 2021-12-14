تأجير سيارة رينج روفرالشكل الجديد 2022

(للإيجار)
|تأجيررينج روفر لاول مرة في مصر-ليموزين مصر-01003203210 تقدم شركة ليموزين مصر اول تأجير سيارات الدفع الرباعى سيارات من نوعها الفريد رينج روفر بافضل وارخص الاسعار وليس لها منافس . لذلك نوفر لك سيارات حديثة باسعار ليس ليها مثيل لتلبية احتياجات عملاءنا وارضاءهم . كما نحرص علي تقديم افضل وافخم واكبر اسطول من السيارات الحديثة للسفر والتنقل السياحى لذلك اجر مع شركة ليموزين مصر وبخصم يترواح من 10% الي 20% علي الرحلات السياحية وعمل رحلات داخل وخارج القاهرة بتقديم افضل خدمة لعملائنا .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115167
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