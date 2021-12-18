تأجير سيارة تويوتا كورولا 2022 الاقتصادية

(للإيجار)
|تويوتا كرولا 2022 باطلالتها الحديثة تطرق ابوابنا للايجار بأقوي العروض والاسعار المميزة لدي كافة عملائنا . لحفلات الزفاف ولحضور المؤتمرات واستقبال الشخصيات المهمة والزار من والي المطارات المختلفة تتقدم بسيارة القوة والفخامة للايجار تويوتا كورولا 2022 الجديدة. لذلك تعد تويوتا كورولا الحديثة سيارة الفخامة والشياكة والمتانة. 01503622473 بالتالي توفر شركة ليموزين مصر اسطول هائل من سيارات الجيل الحديث (تويوتاكورولا) باطلالتها الجديدة كليا للايجارسيارة تويوتا كرولا توفر مساحةً واسعةً للركاب .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeer
|التليفون:
|01503622473
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|العنوان:
|عباس العقاد مدينة نصر- عباس العقاد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115670
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