تأجير سيارة تويوتا فورتشنر: مزيج من الأناقة والأداء

(For Rent)
|إذا كنت تبحث عن تجربة سفر مميزة تجمع بين الأناقة والأداء القوي 01003203210، فإن تأجير سيارة تويوتا فورتشنر يمكن أن يكون الخيار المثالي. تعتبر تويوتا فورتشنر واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي شهرة وشعبية في العالم. سنلقي نظرة على مميزات تأجير سيارة تويوتا فورتشنر.1. التصميم الأنيق: تويوتا فورتشنر تأتي بتصميم خارجي جذاب وأنيق يلفت الأنظار. الشكل الخارجي الرياضي والأنوار الأمامية الحديثة يضيفان لمسة من الجاذبية. 2. أداء قوي: تويوتا فورتشنر مجهزة بمحركات قوية توفر أداءً استثنائيًا في الطرق الوعرة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|Nasr city- المرج
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,200 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247459
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