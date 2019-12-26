تأجير سيارات

(مطلوب للإيجار)
|•مشروعك عندنا الان يمكنك تشغيل سيارتك بكبري شركات الخدمات السياحيه مطلوب سيارات للايجار للعمل لدى شركة كايرو للخدمات السياحيه السيارات المطلوبة (كيا سيراتو_ هيونداى الترا _متسوبشي لانسر _ افيو-جميع انواع السيارات ) موديلات من 2017 الي 2020 شامل الصيانة و المخالفات علي الشركة مع توفير كافاة الضمانات لمالك السيارات للاستعلام : 01204448025-01204448024
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كايرو للخدمات السياحيه
|التليفون:
|01204448024-01204448025
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|العنوان:
|58شارع ابن النفيس من حسن مأمون مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046725
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