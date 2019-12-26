تأجير سيارات

(مطلوب للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فرصه استثمار للجادين - مطلوب عدد محدود من السيارات الحديثه للعمل بشركه كايروللخدمات السياحية بعقد من سنه الي ثلاث سنوات شامل الصيانه علي حساب الشركه السعر حسب نوع السياره (بدون سائق ) السيارات المطلوبه (كيا سيراتو –هيونداي النترا – توسان – سبورتاج – اافيو – لانسر – تويوتا كرولا) للاستعلام : 01204448025-01204448024
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كايرو للخدمات السياحيه
التليفون: 01204448024-01204448025

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 58شارع ابن النفيس من حسن مأمون مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046724
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: 57 الف فقط اشتري في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

57 الف فقط اشتري في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

(للبيع)

مدينة متكاملة المرافق والخدمات ودور العبادة وممشي سياحي المدينة مصممة علي اجمل الاماكن في العالم وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: اشتري وحدتك من هايد بارك وعيش علي اكبر بارك في مصر 140 فدان

اشتري وحدتك من هايد بارك وعيش علي اكبر بارك في مصر 140 فدان

(للبيع)

تصميم المدينة بيخليك تختار الاستيل شكل المبني للي تحبة كلاسيك او مودرن كاملة الخدمات والمرافق واخرج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: استلم وعيش في قريتنا في السخنة شاليهك استلام فوري

استلم وعيش في قريتنا في السخنة شاليهك استلام فوري

(للبيع)

استلم وعيش علي اميز القري في السخنة خدمات شغالة في اجمل القري في منطقة طواحين الهوا واستمتع مع عيلت.
القسم: 

190,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال

(فرصة عمل)

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: تأجير سيارات

تأجير سيارات

(مطلوب للإيجار)

•مشروعك عندنا الان يمكنك تشغيل سيارتك بكبري شركات الخدمات السياحيه مطلوب سيارات للايجار للعمل لدى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: تأجير سيارات

تأجير سيارات

(للإيجار)

لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل الان للاستفاده من العرض - مطلوب عدد محدود من السيارات الحديثه لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

26/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب سائقين للعمل بشركة الطيار

مطلوب سائقين للعمل بشركة الطيار

(فرصة عمل)

الاعلان المره دى مختلف تماما علشان زمايلنا اللى معاهم رخصة ثالثة وكانوا زعلانين اننا بنقبل اولى وثان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك في الروقان

امتلك في راس سدر وخليك في الروقان

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر وقضي مصيفك كله في روقان وبعيد عن الدوشة والزحمة و وسط كل احتياجاتك حمامات سبا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: فرشك موجود في شاليهك في السخنة

فرشك موجود في شاليهك في السخنة

(للبيع)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروش وانسي هم الفرش وتعالي صيف بشنطة هدومك بس وكمان هتستمتع بخدمات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة

انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة

(للتقسيط)

امتلك شاليهك في العين السخنة وانسي الدنيا وانسي الناس وروح مصيفك وعيش حياتك في روقان وجمب كل احتياجا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان

(للبيع)

تلاجة الماني – تلاجة بلت ان – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: الخيال هيبقي حقيقة بامتلاكك شاليه في السخنة

الخيال هيبقي حقيقة بامتلاكك شاليه في السخنة

(للتقسيط)

خلي خيالك حقيقة وتعالي امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة واستمتع بالمعالم الحضارية زي الاهر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

248,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك

في راس سدر بس هتحس بجمال مصيفك

(للبيع)

امتلك في راس سدر وهتحس بجمال مصيفك مع اولادك او اصحابك في لاسيرينا باي وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شركة اطياف لتصميم وبرمجة ال " موبايل ابلكيشن " :

شركة اطياف لتصميم وبرمجة ال " موبايل ابلكيشن " :

(للبيع)

لو نفسك تبقى صاحب براند مشهور زي اوبر وانستجرام وفيس بوك وغيرهم لو عندك شركة ونفسك تكبرها ! نفسك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مندوب مبيعات للعمل في جدة بالمملكة العربية الس

مطلوب فورا: مهندس ميكانيكا - مندوب مبيعات للعمل في جدة بالمملكة العربية الس

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** مهندس ميكانيكا - بكالوريوس هندسة ميكاني.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager