تأجير سيارات

(مطلوب للإيجار)
|فرصه استثمار للجادين - مطلوب عدد محدود من السيارات الحديثه للعمل بشركه كايروللخدمات السياحية بعقد من سنه الي ثلاث سنوات شامل الصيانه علي حساب الشركه السعر حسب نوع السياره (بدون سائق ) السيارات المطلوبه (كيا سيراتو –هيونداي النترا – توسان – سبورتاج – اافيو – لانسر – تويوتا كرولا) للاستعلام : 01204448025-01204448024
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه كايرو للخدمات السياحيه
|التليفون:
|01204448024-01204448025
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|العنوان:
|58شارع ابن النفيس من حسن مأمون مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046724
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