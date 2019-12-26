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تفاصيل الإعلان
لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل الان للاستفاده من العرض - مطلوب عدد محدود من السيارات الحديثه للعمل بشركه انشاءات كبري بعقد من سنه الي خمس سنوات شامل الصيانه علي حساب الشركه السعر حسب نوع السياره (بدون سائق ) السيارات المطلوبه (كيا سيراتو –هيونداي النترا – توسان – سبورتاج – اافيو – لانسر – تويوتا كرولا-جميع انواع السيارات) للاستعلام :-01204448025-01204448024
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه كايرو للخدمات السياحيه
التليفون: 01204448024-01204448025

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 58شارع ابن النفيس من حسن مأمون مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046752
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صورة الاعلان: تأجير سيارات - في القاهرة مصر

تأجير سيارات

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

•مشروعك عندنا الان يمكنك تشغيل سيارتك بكبري شركات الخدمات السياحيه مطلوب سيارات للايجار للعمل لدى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: فرصه استثمار للجادين - في القاهرة مصر

فرصه استثمار للجادين

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

لو بتفكر ازاي تزود دخلك الشهري اتصل بينا للاستفاده معانا ولمعرفه جميع التفاصيل مطلوب عدد محدود من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: ازاي ممكن تزود دخلك - في القاهرة مصر

ازاي ممكن تزود دخلك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايه رايك تفكر فانك تزود دخلك معانا اشتري انت العربيه وسيب الباقي علينا زيت بنزين صيانه وحتي مخالفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: استثمر فلوسك فعربيتك - في القاهرة مصر

استثمر فلوسك فعربيتك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

فكر فانك تزود من دخلك من خلال عربيتك تستفيد معانا وبسرعه لاننا بحاجه لعدد محدود من بعض السيارات و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: سوزوكي فان موديل 2020 زيرو للايجار لشركة . - في القاهرة مصر

سوزوكي فان موديل 2020 زيرو للايجار لشركة .

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سوزوكي فان زيرو 2020 للايجار لشركة شهريا 6000ج والصيانة علي الشركة المستأجرة عقد سنوي . .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب سيارة للايجار - في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك بسعر 8000 ج شهريا بشرط الصيانة على مالك السيارة او ممكن الايجار 5000 ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2019
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صورة الاعلان: مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك - في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك بسعر 8000 ج شهريا بشرط الصيانة على مالك السيارة او ممكن الايجار 5000 ج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2019
صورة الاعلان: ايجار اتش وان الشكل الجديد 2019 – تأجير فان عائلي h1 - في القاهرة مصر

ايجار اتش وان الشكل الجديد 2019 – تأجير فان عائلي h1

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

جار سيارة للعوائل والرحلات والسياحة والسفر داخل وخارج القاهرة وباقي المحافظات اتش وان 2019 للايجار ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

10/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك - في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارة للايجار اوتوماتيك بسعر 8000 ج شهريا والدفع كل اسبوع بشرط الصيانة على مالك السيارة او ممك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/11/2019
صورة الاعلان: مطلوب للايجار - في القاهرة مصر

مطلوب للايجار

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

فكر فانك تزود من دخلك من خلال عربيتك تستفيد معانا وبسرعه لاننا بحاجه لعدد محدود من بعض السيارات وه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

4/11/2019
صورة الاعلان: ايجار سيارات فى مصر - في القاهرة مصر

ايجار سيارات فى مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات فى مصر " فور ويلز " ( قمة الاداء والالتزام ) يسعدنا تقديم خدماتنا للجميع وتعام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/10/2019
صورة الاعلان: ايجار سيارات فى مصر – فور ويلز - في القاهرة مصر

ايجار سيارات فى مصر – فور ويلز

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

افضل نظام متكامل فى مصر لايجار السيارات اسعار وخدمات غاية فى التميز يستحق التجرية - شركة فور ويلز- .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200 جنيه

29/10/2019
صورة الاعلان: مرتب شهري بكافة الضمانات - في القاهرة مصر

مرتب شهري بكافة الضمانات

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

لوبتفكر ازاي تزود من دخلك الشهري اتصل بينا فورا حتي تستفيد معانا لان مطلوب معانا عدد محدود من السيار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

28/10/2019
صورة الاعلان: مطلوب للايجار - في القاهرة مصر

مطلوب للايجار

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

زيت بنزين صيانه مخالفات علينا عقد سنوي جميع الضمانات سيارات تبدا من 2017 بدون سائق الشركه بتوفرلك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

27/10/2019
صورة الاعلان: مطلوب سيارات هيونداي للايجار - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات هيونداي للايجار

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

زود دخلك وفكر فانك تزود من دخلك من خلال عربيتك تستفيد معانا وبسرعه لاننا بحاجه لعدد محدود من بعض ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

26/10/2019
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