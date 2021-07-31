تأجير سيارات فخمة في دبي

(للإيجار)
|نحن أفضل شركة لتأجير السيارات الفخمة في دبي. استأجر رولز رويس ولامبورغيني وفيراري ومازيراتي من في آي بي لتأجير السيارات. إنزال مجاني واستلام. استئجار أفضل السيارات في دبي.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|vip carrental
|التليفون:
|+971553451555
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Next to Holiday Inn Hotel Al Barsha, Sheikh Zayed Road, Dubai – UAE- dubai
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101215
50 درهم