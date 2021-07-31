تأجير سيارات فخمة في دبي

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تفاصيل الإعلان
نحن أفضل شركة لتأجير السيارات الفخمة في دبي. استأجر رولز رويس ولامبورغيني وفيراري ومازيراتي من في آي بي لتأجير السيارات. إنزال مجاني واستلام. استئجار أفضل السيارات في دبي.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: vip carrental
التليفون: +971553451555

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العنوان: Next to Holiday Inn Hotel Al Barsha, Sheikh Zayed Road, Dubai – UAE- dubai
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 درهم
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101215
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صورة الاعلان: تاجير سيارات - في دبي الإمارات

تاجير سيارات

(للإيجار)

- في دبي الإمارات

مكتب محمد الحناكي لتأجير السيارات يقدم سيارات حديثة باسعار تبدا من 50 درهم في اليوم كما يتوفر لدينا .
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

50 درهم

31/7/2021
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