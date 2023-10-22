تأجير سيارات اقتصادية - ابحث عن السيارة المناسبة بأفضل الأسعار

(For Rent)
|تأجير سيارة دفع رباعي تويوتا راش | استكشف رحلاتك بأسلوب مريح 01119920103 توفر شركه ليموزين نصار ايجار تويوتا راش بالسائق تعد تويوتا راش واحدة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر شعبية في العالم، وهي تجمع بين أناقة التصميم وقوة الأداء. إن إيجار تويوتا راش يعتبر خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من مزايا هذه السيارة دون الحاجة إلى الالتزام بالتملك #سفارى . -للحجز والاستفسار: موبيل : 01119920103 واتساب: 01119920103 العنوان: 7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد-
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246870
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