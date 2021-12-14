تأجير جميع السيارات مع ليموزين مصر بأقل سعرللايجار الشهرى والسنوى والاسبوعى

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115150
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