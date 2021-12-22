تأجير باص 50راكب مرسيدس mcv

(للإيجار)
|ايجار اتوبيسات مرسيدس سياحيه-01101055099 ايجاراتوبيسات مرسيدس فئه 500/600 موديلات حديثه بالتالى-01101055099 تأجير احدث باصات سياحيه لجميع الرحلات اليوميه والداخليه لذلك استئجار باصات سياحيه وتقديم افضل خدمات اليموزين فى مصر بالتالى تأجير باصات MCV لكل عشاق الرفاهيه والتميز اليكم حجز ايجار اتوبيس لذلك مرسيدس50فرد للتنقلات السياحيه والرحلات الترفيهيه داخل وخارج القاهره بالتالى ايجار باصات مرسيدس بأقوي العروض والخصومات علي جميع انواع الباصات لذلك استئجار احدث الاتوبيسات 50راكب مرسيدس ؛شيفروليه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116397
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