(للإيجار)
|تأجير القاعات الصوتية WizIQ بالمحاضرة لاغراض التدريب Online قاعة ٢٥ فرد 75 جنية للمحاضرة قاعة ٥٠ فرد 125 جنية للمحاضرة قاعة ١٠٠ فرد 225 جنية للمحاضرة يوجد خصم اضافي للحجز اكثر من ١٠ محاضرات للحجز والاستعلام Arabic WizIQ Whatsapp +201006650284،
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد محسن
|التليفون:
|01005064264
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|العنوان:
|أول مكرم عبيد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058587
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
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