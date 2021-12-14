تأجير احدث ليموزين فى مع باقوى التخفيضات

(للإيجار)
|يجار افخم ليموزين توصيلات مطارات مع شركة ليموزين مصر إيجار ليموزين أحدث الموديلات الجديدة إيجار ليموزين و نقل سياحى تقدم شركة ليموزين مصر أحدث أنواع السيارات و الليموزين باأرخص الأسعار جميع أنواع السيارات و الليموزين للإيجار باأقل الأسعار و الخصومات المقدمة من الشركة بأفضل خدمات النقل و السفر و الخدمة ذات الجودة العالية *يوجد لدينا إيجار سيارات و ليموزين اقتصادية مناسب لجميع فئات المجتمع, مثل: هيونداى ألنترا, كيا سيراتو, تويوتا كورولا من أفضل السيارات السيدان الأقتصادية حيث الشكل الكلاسيكى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115145
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