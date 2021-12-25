تأجير اتوبيس33راكب

(للإيجار)
|إيجار أتوبيس مرسيدس 33 راكب الشكل الجديد 01101747711. أجر أتوبيس مرسيدس 33 راكب أحدث الموديلات 2022 مع شركة ليموزين مصر 01101747711. استأجر أفضل الحافلة فى العالم على الأطلاق مع شركة ليموزين مصر للسياحة و النقل السياحى باأقل تكلفة ممكنة مقارنة بباقى شركات السياحة. كما أن تقدم شركة ليموزين مصر إيجار أفضل الحافلات الألمانية إيجار أتوبيس مرسيدس 33 راكب للرحلات السياحية و الأثرية فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية 01101747711. و كذلك يعتبر إيجار الأتوبيس مرسيدس 33 راكب أفضل الأتوبيسات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116711
700 جنيه
550 جنيه
850 جنيه
700 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
1,600 جنيه
2,000 جنيه
1,500 جنيه
1,500 جنيه
800 جنيه
4,500 جنيه
1,200 جنيه
550 جنيه
650 جنيه