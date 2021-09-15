تأجير اتوبيس 50 للايجارلرحلات الداى يوز

(للإيجار)
|اتوبيس 50 للايجارلرحلات الداى يوز للايجار اتوبيس 50 لرحلات الداي يوز -01003203210 تقدم شركة ليموزين مصر مجموعة كبيرة من خدمات اليموزين الخاصة بايجار اتوبيسات ومكروباصات وسيارات ليموزين لخدمات العملاء وتلبية احتياجتهم وعلي اعلي مستوى لذلك نسهل لك طرق الحجز بشكل سريع وباسعار ليس لها مثيل او منافس واقامة رحلات كما اجراتوبيس سياحى لاقامة رحلات داخل و خارج القاهرة خدمات توصيل و استقبال مطارات – سفارى -تسفير عملاء- دورات مصانع -شركات – مدراس – مصايف -مؤتمرات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
البطنان - ليبيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 دينار
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115205
300 دولار