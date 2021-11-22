تأجير اتوبيسات 50 راكب لشرم الشيخ

(للإيجار)
|ايجار باصات 50 راكب فئه 500/600 سياحيه احدث موديلات للرحلات اليوميه وعمل جولات سياحيه داخل القاهره لزياره الاهرامات ورحلات دريم بارك والمتاحف المصريه والاماكن السياحيه داخل القاهره للمعز والقلعه والحسين ورحلات اليوم الواحد خارج القاهره للاسكندريه والفيوم ووادى الريان والسخنه الباصات كلها مكيفه ومعقمه بالكامل من الداخل ومجهزه بأحدث الامكانيات ووسائل الترفيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وكاله ايجار سيارات
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112305
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