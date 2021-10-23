تأجير اتش وان

تأجير فان هيونداى اتش وان 7 راكب ايجار فان هيونداى اتش وان 7راكب موديل حديث ايجار فان اتش وان عائلى لعمل جولات سياحيه داخل القاهره لزياره الاماكن السياحيه الاهرامات -القلعه -الحسين وعمل رحلات لوادى الريان -الفيوم -قريه تونس -دهب -مكادى بأسعار مخفضه لعملائنا