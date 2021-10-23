تأجير اتش وان

(مطلوب للإيجار)
|تأجير فان هيونداى اتش وان 7 راكب ايجار فان هيونداى اتش وان 7راكب موديل حديث ايجار فان اتش وان عائلى لعمل جولات سياحيه داخل القاهره لزياره الاماكن السياحيه الاهرامات -القلعه -الحسين وعمل رحلات لوادى الريان -الفيوم -قريه تونس -دهب -مكادى بأسعار مخفضه لعملائنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وكاله ايجار سيارات
|التليفون:
|01101055099
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|العنوان:
|مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110346
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