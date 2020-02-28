بview مميز ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بview مميز ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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استمتع باجمل view ع البحيرات الصناعية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 245م (4 غرف +ريسبشن +4 حمام +مطبخ +dressing +تراس كبير ) قريب من نادى رياضى وفندق الماسة وجامعة الروسية وحى السفارات يعنى مكان راقى كل ده باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل view فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 225,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054453
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بالحي الاول شرق " فيلات "

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العنوان:

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اتصل

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25/2/2020
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(للبيع)

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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
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القسم: 

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