بview مميز ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع باجمل view ع البحيرات الصناعية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 245م (4 غرف +ريسبشن +4 حمام +مطبخ +dressing +تراس كبير ) قريب من نادى رياضى وفندق الماسة وجامعة الروسية وحى السفارات يعنى مكان راقى كل ده باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل view فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054453
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