بview ع حمام سباحة هتستلم شاليه ف راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: بview ع حمام سباحة هتستلم شاليه ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك ف راس سدر بviewع حمات السباحة واستمتع باحلى صيف وامتلك شاليه استلام فورى 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس وبالتقسيط على 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك ف راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2055025
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى دور اول بتراس ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى دور اول بتراس ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع ف جولدن بيتش دور اول بتراس 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وخدلهم شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وخدلهم شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وخدلك شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر واستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: قضي الويك اند وسط الطبيعة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي الويك اند وسط الطبيعة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وقضي احلي ويك اند و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: عيش مع عيلتك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش مع عيلتك واستمتع باجمل بحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل بحر فى راس سدر وسط الطبيعة الخلابة ومستوى عالى من الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: بتدورع الاستلام فورى تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدورع الاستلام فورى تعالى امتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بروف م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع وسط خدمات كتيرة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك وسط خدمات كتيرة فى راس سدر وخليك مستمتع باجمل بحر وشاطئ وكل الخدمات حمامات سباحة واكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/3/2020
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صورة الاعلان: لمة الصحاب هتحلى بامتلاك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لمة الصحاب هتحلى بامتلاك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلى يومك يحلى وامتلك شاليهك ف راس سدر وسط اجمل الخدمات اكوا بارك وكافيهات ومطاعم ومنطقة ملاعب مع الا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي اكبر احلي فيو واجمل بحر في راس سدر وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي).
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

علي احلي بحر امتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي احلي بحر واستمتع بالهدوء والاسترخاء والاستجمام علي بحر راس سدر بأقل مقدم واطول فترة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى وقريب من افضل الخدمات فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز شاليه استلام فورى قريب من خدمات موجودة تعالى جولدن بيتش وامتلك شاليهك 130م تشطيب سوبر لوكس (3 غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: لراحة عيلتك استلم شاليهك فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لراحة عيلتك استلم شاليهك فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور ع الراحة ليك ولعيلتك تعالى راس سدر وامتلك شاليهك وسط كل خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى فى راس سدر وخليك قريب من منطقة الملاعب وكافيهات واكوا بارك وحمامات س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك جاهز وع المفتاح فى راس سدر قريب من خدماتك مرسى اليخوت عشان تاخد جولة فى اجمل بحر وتستمتع بافخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالرفاهية واللعب في حمامات سباحة واكوا بارك وكل واسهر ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر من غير ماتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا وكماان هتدفع مقدم بسيط وش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

28/2/2020
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