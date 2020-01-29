بview ع حمامات السباحة امتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|خليك مطمن ع ولادك وامتلك شاليهك بview ع حمامات السباحة وقريب من ملاهى واكوا بارك وكافيهات وخدمات تانية كتير شاليهك 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وخليك مطمن ع ولادك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|172,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050895
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