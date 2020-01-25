بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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شقتك فى Town Gate بview روعة ع النهر الاخضر وقريب من الحى الدبلوماسى وطريق السخنة وعالم ديزنى ومولات تجارية وكافيهات عشان تعيش حياتك بكل رفاهية شقتك 150 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باطلالة مميزة فى Town Gate بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 186,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050431
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