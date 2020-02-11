بview ع المساحات الخضراء امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|باجمل فيو ع المساحات الخضراء وكريستال لاجون عيش فى شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية 187 م (ريسبشن +مطبخ +3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +تراس ) تشطيب اكسترا لوكس قريب من احتياجاتك كلها باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052396
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