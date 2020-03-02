بview روعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع باجمل view للبحيرات الصناعية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وع بعد دقائق من فندق الماسة ومطار العاصمة شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستمتع باجمل view فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|584,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054877
اتصل
521,000 جنيه
459,000 جنيه
14,000 جنيه
171,000 جنيه
190,000 جنيه
234,000 جنيه
899,000 جنيه
10,000 جنيه
177,000 جنيه
180,000 جنيه
220,000 جنيه
214,000 جنيه
246,000 جنيه
236,000 جنيه