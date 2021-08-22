ب95 الف مقدم امتلك شقتك واسكن مع عيلتك واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية

اسكن مع عيلتك واستثمر فلوسك بمنطقة الR7 وامتلك شقتك بكمبوند الموندو 80 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام + تراس ) ب95 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد ع بعد دقائق من ارض المعارض والحى الدبلوماسى وقريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وClub house و كافيهات و مطاعم وخدمات تانية كتير كلها موجودة فى كمبوند الموندو باميز منطقة بالعاصمة الادارية يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند راقى بالعاصمة الادارية