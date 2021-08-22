ب95 الف مقدم امتلك شقتك واسكن مع عيلتك واستثمر فلوسك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن مع عيلتك واستثمر فلوسك بمنطقة الR7 وامتلك شقتك بكمبوند الموندو 80 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام + تراس ) ب95 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد ع بعد دقائق من ارض المعارض والحى الدبلوماسى وقريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وClub house و كافيهات و مطاعم وخدمات تانية كتير كلها موجودة فى كمبوند الموندو باميز منطقة بالعاصمة الادارية يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند راقى بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|95,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103187
100,000 جنيه
140,000 جنيه
9,000 جنيه
7,500 جنيه
800 جنيه
1,000 جنيه
800 جنيه
900 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
9,000 جنيه
474,000 جنيه
413,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
470,000 جنيه
2,600 جنيه
378,000 جنيه