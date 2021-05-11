ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|باقل مقدم هتمتلك شقة متشطبة بالكامل فى العاصمة الادارية بسعر متر شامل الجراج ونادى رياضى متكامل شقتك 50 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) قريب من منطقة القصور يعنى حياة هادية وراقية مع افضل خدمات : حمامات سباحة و مساحات خضراء و مول تجارى عشان تعمل احلى شوبينج كل يوم كل ده عندنا فى العاصمة الادارية ب69 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093838
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