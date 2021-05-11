ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

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صورة الاعلان: ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس - في القاهرة مصر

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باقل مقدم هتمتلك شقة متشطبة بالكامل فى العاصمة الادارية بسعر متر شامل الجراج ونادى رياضى متكامل شقتك 50 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) قريب من منطقة القصور يعنى حياة هادية وراقية مع افضل خدمات : حمامات سباحة و مساحات خضراء و مول تجارى عشان تعمل احلى شوبينج كل يوم كل ده عندنا فى العاصمة الادارية ب69 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 69,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/5/2021
رقم الإعلان: 2093838
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