ب63 الف مقدم امتلك استوديو فى سكاى سيتى السخنة

امتلك استوديو فى السخنة 45 م ( غرفة + حمام + مطبخ + ريسبشن ) بمقدم 63 الف و قسط الباقى ع 96 شهر من غير فوائد و استمتع بخدمات فندقية و ترفيهية مميزة كافيهات ومطاعم و ملاعب جولف و خدمات تانية كتير كلها جمبك وحواليك و شوف البحر من اعلى هضبة فى الجلالة مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك وحدتك الفندقية فى سكاى سيتى السخنة