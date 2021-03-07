ب63 الف مقدم امتلك استوديو فى سكاى سيتى السخنة

(للبيع)
|امتلك استوديو فى السخنة 45 م ( غرفة + حمام + مطبخ + ريسبشن ) بمقدم 63 الف و قسط الباقى ع 96 شهر من غير فوائد و استمتع بخدمات فندقية و ترفيهية مميزة كافيهات ومطاعم و ملاعب جولف و خدمات تانية كتير كلها جمبك وحواليك و شوف البحر من اعلى هضبة فى الجلالة مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك وحدتك الفندقية فى سكاى سيتى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سكاى سيتى- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086372
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