ب57 الف مقدم امتلك شاليهك متشطب بالكامل فى زين باى

(للبيع)
|باقل مقدم هتمتلك شاليه ع البحر وتفرح اولادك بمصيف محصلش فى زين باى راس سدر شاليهك 40 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من جيم وسبا و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم و خدمات تانية كتير ب57 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لحياة اجمل ع البحر كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى زين باى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|زين باى راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095902
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