ب57 الف مقدم امتلك شاليهك متشطب بالكامل فى زين باى

باقل مقدم هتمتلك شاليه ع البحر وتفرح اولادك بمصيف محصلش فى زين باى راس سدر شاليهك 40 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من جيم وسبا و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم و خدمات تانية كتير ب57 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لحياة اجمل ع البحر كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى زين باى راس سدر