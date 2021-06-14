ب37 الف مقدم هتمتلك مكتب بموقع مميز وتشطيب كامل بالتكيفيات ف العاصمة

(للبيع)
|امتلك مكتبك باول مول تجارى فى العاصمة الادارية قريب من محطة المونوريل و ع بعد دقائق من النهر الاخضر مكتب 19 م بالدور الرابع تشطيب كامل بالتكيفيات ب37 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد مستنى ايه فكر واستثمر وكلمنا واتس او فون ع 01201135481 و امتلك مكتبك باول مول تجارى بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|باجواد مول بالعاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|37,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097003
64,000 جنيه
1,617,000 جنيه