ب 95 الف مقدم بس امتلك شاليه بروف فى السخنة

(للبيع)
|بمقدم 95 الف وبالتقسيط المريح من غير فوائد امتلك شاليه دور تانى بروف 65 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكل الخدمات اللى هتحتاجها يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|95,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085055
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