ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر

بتدور ع طريقة تزود بيها فلوسك تعالى راس سدر و امتلك شاليه ب 75 الف مقدم والباقى قسطهم براحتك ع 84 شهر بدون فوائد و استمتع بكل خدماتك حمامات سباحة و اكوا بارك و كافيهات ع البحر شاليه 60 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس الفرصة لسه قدامك يلا كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى راس سدر و استثمر فلوسك فى المضمون