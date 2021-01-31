ب 75 الف مقدم هتمتلك شاليه و تستثمر فلوسك فى راس سدر

(للبيع)
|بتدور ع طريقة تزود بيها فلوسك تعالى راس سدر و امتلك شاليه ب 75 الف مقدم والباقى قسطهم براحتك ع 84 شهر بدون فوائد و استمتع بكل خدماتك حمامات سباحة و اكوا بارك و كافيهات ع البحر شاليه 60 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس الفرصة لسه قدامك يلا كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى راس سدر و استثمر فلوسك فى المضمون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082193
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