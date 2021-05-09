ب 0% مقدم امتلك واستمتع بالرقي في لاهاسيندا راس سدر بالتقسيط المريح

(للبيع)
|شاليه للبيع75م (2 غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + 2تراس) على البحر في قرية لاهاسيندا راس سدر التي تتميز بخدماتها فندق 4 نجوم ملاعب مطاعم كافيهات كيدز ايريا مساحات خضراء كل ده ب 0% مقدم للتفاصيل اتصل على 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|لاهاسيندا راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|46,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093684
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