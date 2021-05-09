ب 0% مقدم امتلك واستمتع بالرقي في لاهاسيندا راس سدر بالتقسيط المريح

شاليه للبيع75م (2 غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + 2تراس) على البحر في قرية لاهاسيندا راس سدر التي تتميز بخدماتها فندق 4 نجوم ملاعب مطاعم كافيهات كيدز ايريا مساحات خضراء كل ده ب 0% مقدم للتفاصيل اتصل على 01013937774