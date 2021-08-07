بي بي سي لخدمات النقل والتغليف والتخزين

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة بي بي سي لنقل الأثاث تقدم خدمات متميزة تتعلق بما يلي: - فك وتركيب وتغليف جميع الأثاث - نقل أثاث المنزل والفلل والمكاتب - نقل وشحن الأثاث والمنقولات والمكاتب والشركات داخل الامارات ودول مجلس التعاون والدول العربية - شركة متخصصة بنقل الاثاث داخل وخارج الدولة في اي وقت وعلى مدار الاسبوع؛ فك وتغليف وتركيب باحدث الطرق مع ضمان الحفاظ على سلامة اثاثكم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبد الرحمن
التليفون: 0521026462

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صندوق بريد 19006، القصيص 3، دبي - الإمارات العربية المتحدة- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 درهم
تاريخ الإعلان: 9/8/2021
رقم الإعلان: 2102101
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صورة الاعلان: Al Zahra Furniture House Movers and Packers Abu Dhabi - في أبو ظبي الإمارات

Al Zahra Furniture House Movers and Packers Abu Dhabi

(فرص)

- في أبو ظبي الإمارات

welcome to Al Zahra Movers And Packers in Abu Dhabi. House Moving Services in Abu Dhbi. Professional.

77 درهم

7/8/2021
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